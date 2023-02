Zé Felipe rebate críticas que vem recebendo sobre seu show: Eu tive crise de ansiedade

21/02/2023 | 15:10



Zé Felipe foi alvo de críticas após um vídeo sobre seu show viralizar nas redes sociais. No vídeo, o cantor aparece um tanto quanto desanimado ao lado de sua esposa, Virginia Fonseca, que dança tentando animar a plateia.

O cantor publicou uma série de vídeos em seus Stories explicando a situação. O filho de Leonardo conta que, naquela noite, fez duas apresentações seguidas no Ceará, e no momento do vídeo, estava passando por uma crise de ansiedade. Zé Felipe aproveitou para agradecer o apoio de sua esposa, Virginia.

- Anteontem, a gente fez dois shows na noite. Eu tive crise de ansiedade, foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe como é ruim a sensação. Aquele show a Virginia me ajudou muito a terminar, só quem estava comigo sabe o quão difícil foi fazer aquele show, terminar.

A esposa do cantor, Virginia Fonseca, compartilhou no seu Instagram o look utilizado em um dos shows citados por Zé Felipe.

Malvada. Coloca o capacete, que lá vem pedrada e hoje é dia de Quixadá-CE com meu gato, escreveu na legenda.