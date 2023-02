Adriano aposta em Lukaku contra o Porto na Liga dos Campões: 'Vai fazer 3 gols'

21/02/2023 | 14:28



O duelo desta quarta-feira entre Porto e Inter, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, fez o ex-jogador Adriano Imperador entrar na máquina do tempo. Na torcida pelo time italiano, ele relembrou uma grande atuação contra o rival português em 2005, e aponta o atacante Romelu Lukaku como ponto de desequilíbrio no primeiro jogo desta fase eliminatória. "Estou seguro de que, contra o Porto, ele vai fazer um belíssimo gol. Na verdade, vai fazer três, como eu."

Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o ex-atleta revelado pelo Flamengo acredita em uma partida equilibrada. No entanto, deixou falar mais alto a paixão pelo clube que o consagrou para o cenário mundial.

"Não vai ser fácil porque o Porto é uma equipe muito organizada e vai jogar diante de sua torcida. Mas a Inter vai estar com o time completo e tem tudo para conseguir a classificação e seguir na Liga dos Campeões", comentou.

O jogo desta quarta despertou uma onda de nostalgia no atleta que tem boas recordações em relação a confrontos eliminatórios contra o Porto. Em 2005, também em uma fase e oitavas de final, ele garantiu a permanência da Inter no torneio europeu ao fazer todos os gols da vitória de 3 a 1 sobre o time português na partida de volta (antes, no duelo de ida, houve empate de 1 a 1 no estádio do Dragão).

"Eu me lembro daquelas oitavas de final como se fosse hoje. Da emoção que eu senti a cada gol marcado e do barulho que tomou conta do estádio. Foi realmente um jogo maravilhoso para mim."

A aposta em Lukaku contra o Porto tem muito a ver com a semelhança de estilos entre o grandalhão belga e Adriano. E quem desperta essa comparação, é o próprio Imperador. "O Lukaku é muito parecido comigo em todos os pontos de vista. Não só pela força e pelo futebol. Também é canhoto e um baita centroavante", disse o ex-jogador de 41 anos.