Rafaella Santos abre o jogo e revela que lipoaspiração quase a tirou de desfile de Carnaval

21/02/2023 | 13:11



Como você acompanhou, Rafaella Santos deixou de estar presente no chão do desfile da Salgueiro deste ano porque passou por uma cirurgia e não teve tempo o suficiente para se arrumar para o grande desfile da escola, então por isso, acabou indo em um carro alegórico.

Em recentemente entrevista ao Metrópoles, a irmã de Neymar Jr. abriu o jogo e revelou para o presidente da escola que fez um procedimento e que não poderia participar de exames técnicos com a Salgueiro, mas que iria se esforça muito para estar presente em seu segundo desfile pela escola de samba.

- Estava marcada há algum tempo, eu conversei com o presidente, avisei que não conseguiria ir no ensaio, mas como eu amo o Salgueiro, me recebeu tão bem, eu falei que me esforçaria. Não era nem para fazer esse esforço todo, mas estou aqui.

E no fim deu tudo certo!