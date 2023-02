Jojo Todynho ousa com calça que deixa bumbum à mostra

21/02/2023 | 13:11



Na última segunda-feira, dia 20, Jojo Todynho surgiu com um look para lá de diferente em um camarote na Marquês de Sapucaí. A funkeira curtiu os desfiles do segundo dia do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, com um top, óculos de Sol de corações e uma calça jeans.

Mas o que surpreendeu mesmo o público foi um detalhe na parte de trás da calça, com um recorte a peça deixou grande parte do bumbum da artista de fora. E Jojo aproveitou para exibi-lo enquanto tirava várias fotos.

Recém separada, Todynho curtiu bastante o Carnaval 2023 e compartilhou vídeos durante a festança e depois mostrando em que estado ela e as amigas ficaram.