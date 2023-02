Bruna Marquezine abre álbum de fotos de seu Carnaval em Salvador

21/02/2023 | 13:10



Bruna Marquezine é uma das famosas que tirou o período de feriado de Carnaval para realmente descansar e curtir bastante a folia. A atriz fez as malas e aproveitou para passar alguns dias curtindo o Carnaval de Salvador e durante esta terça-feira, dia 21, resolveu compartilhar algumas fotos do passeio.

Além disso, Bruna Marquezine também passou pelo Rio de Janeiro para assistir o desfile das escolas de samba e fazer aquela presença em um dos camarotes da Sapucaí. E vale citar que ela foi vista conversando com Enzo Celulari no pé do ouvido.

E como tudo na vida precisa ser retomado ao normal uma hora, Bruna Marquezine publicou também um meme em que diz:

Será que consigo chegar até sexta com vida!?

Parece que a farra da artista anda bem cansativa, né!?