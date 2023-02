Claudia Leitte desce do trio para cantar com multidão de fãs

21/02/2023 | 13:10



Claudia Leitte colocou uma verdadeira multidão de foliões para curtirem o seu trio sem corda pelo circuito Campo Grande, em Salvador.

A roupa dela veio em tons de roxo e verde, e Claudia Leitte viu que mesmo com a chuva, o público não arredou o pé e continuou pulando e cantando muito pelos seis quilômetros do circuito.

A parte mais legal de tudo foi que ela fez questão de descer do trio em um determinado momento e cantar algumas músicas ali no meio da multidão mesmo. Sentiu a energia do público, né!?