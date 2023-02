Segurança: Amazon esclarece maiores mitos sobre a Alexa

Da Redação, com assessoria

21/02/2023 | 12:55



Tecnologias emergentes geralmente enfrentam ceticismo. Especialmente se não estiver claro como elas funcionam ou para qual propósito elas servem, podendo, assim, serem mal interpretadas. Pensando nisso, a Amazon esclarece alguns mitos e informações equivocadas sobre o funcionamento da Alexa. Confira!

1. “Alexa está gravando tudo o que eu falo o tempo todo”

Por padrão, os dispositivos Echo são desenvolvidos para gravar áudio somente após a detecção da palavra de ativação escolhida, ou se o seu botão de ação for pressionado.

Isso é possível em razão da tecnologia denominada “detecção de palavras-chave”, presente para reconhecer a opção de ativação, identificando padrões acústicos – ondas sonoras – que correspondem à palavra escolhida. Todo o resto é ignorado. Dessa forma, nenhum áudio é armazenado ou enviado para a nuvem a menos que o dispositivo detecte a palavra de ativação.

Além disso, os consumidores sempre terão como saber se Alexa está captando o que é dito. Os dispositivos Echo possuem alto-falantes inteligentes com um indicador que acende uma luz azul quando está gravando. O mesmo vale para os aplicativos e demais dispositivos com Alexa – uma barra de luz azul aparece na parte inferior da tela do celular ou TV quando a assistente está captando e enviando para a nuvem os comandos solicitados.

Por fim, os microfones podem ser desligados manualmente nos dispositivos Echo. Uma luz vermelha aparecerá quando os microfones estiverem desconectados e nenhum áudio será detectado pelo dispositivo.

2. “Não há como saber o que Alexa está gravando”

Os consumidores podem revisar seus históricos de gravação pelo aplicativo Alexa ou online e há diversas opções para gerenciar suas gravações.

Quando você fala com a Alexa, sua solicitação é enviada para a nuvem segura da Amazon para que a Inteligência Artificial (IA) possa respondê-lo do melhor jeito possível. Você pode ver exatamente o que a assistente captou e enviou para a nuvem por meio do aplicativo visitando Mais > Configurações > Privacidade de Alexa > Revisar Histórico de Voz, ou acessando este link.

Ouça o áudio que seu dispositivo gravou ou gerencie seu histórico de voz escolhendo “Excluir gravações específicas” — classificando por data, dispositivo ou perfil. Você pode eliminar todos de uma vez, apagá-los de tempos em tempos de forma programada ou escolher não salvá-los.

3. “As informações que eu compartilho com Alexa não são seguras e os hackers podem me espionar ou acessar dados por meio dos meus dispositivos”

A criptografia de dados, as revisões rigorosas de segurança, juntamente com as atualizações automáticas e regulares para seus dispositivos habilitados para Alexa trabalham juntos para ajudar a garantir que os dispositivos e o sistema funcionem com segurança máxima.

A Amazon, além de projetar os dispositivos e serviços com a privacidade em mente, dedica uma significativa quantidade de horas e profissionais altamente qualificados para testar e manter a segurança dos dispositivos. Isso inclui definir e validar os requisitos de hardware, realizar revisões de segurança de aplicativos, fazer a varredura automatizada de segurança para identificar rapidamente vulnerabilidades e lançar atualizações, além de conduzir a realização de testes de segurança e fazer a verificação contínua para garantir a autenticidade das atualizações de software. A empresa também trabalha alinhada com especialistas de segurança internos e externos para identificar e corrigir prontamente vulnerabilidades de segurança.

Todos os dados transmitidos entre um dispositivo habilitado para Alexa e a nuvem são criptografados. Os aparelhos também recebem regularmente atualizações de segurança com as mais recentes proteções contra possíveis ameaças e vulnerabilidades, por até pelo menos quatro anos após a última data em que o dispositivo esteve disponível para compra no site da Amazon. Os clientes não precisam fazer nada para atualizar seus dispositivos. Isso acontece automaticamente quando estão conectados.

4. “Qualquer pessoa pode usar o Drop In e espionar minha casa”

Por padrão, o Drop In está desativado. Ao optar por ativar esse recurso, você deve primeiro conceder permissões de Drop In aos seus contatos, podendo gerenciar essas concessões a qualquer momento.

O Drop In é um recurso que torna mais fácil para familiares e amigos se comunicarem uns com os outros por meio de seus dispositivos habilitados com Alexa, não importa onde estejam. Para usá-lo, você precisa habilitar manualmente o recurso e conceder permissões explicitamente a contatos específicos em sua lista de contatos por meio do aplicativo Alexa. Esses contatos, sejam familiares, sejam amigos ou vizinhos, também devem ser salvos em seus contatos.

5. “A Amazon vende meus dados da Alexa”

A Amazon não comercializa dados pessoais. As informações dos consumidores permitem que a empresa aprimore a experiência de Alexa e personalize os recursos, por exemplo, fornecendo os lembretes e resumo de notícias corretos, auxiliando também que a assistente responda com precisão a perguntas sobre os assuntos que estão em alta no momento e reproduzindo músicas favoritas do Amazon Music nos dispositivos Echo.

A Amazon alega que é cuidadosa em relação aos dados pessoais necessários para o funcionamento da Alexa, tendo sempre em mente seu aviso de privacidade, que cobre as circunstâncias limitadas em que compartilham dados com terceiros. A empresa afirma que não compartilha informações pessoais de seus consumidores, incluindo os dados de Alexa.