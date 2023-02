Sistema Anchieta-Imigrante tem pontos de lentidão sentido São Paulo

Da Redação



21/02/2023 | 11:16



A serra da rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, apresenta tráfego congestionado do km 59 ao km 49. Já a serra da via Anchieta tem trânsito do km 55 ao 49, também em direção à Capital paulista, devido ao alto fluxo de veículos. A operação Subida (2x8) já está em vigor. Subida é feita pela pistas norte e sul da Imigrantes e pista norte da via Anchieta. A descida é pela pista sul da via Anchieta.

Também há lentidão na Cônego, do km 248 ao km 260; na Saída Guarujá pela SP 248, do km 2 ao km 1; e Padre Manoel, do km 275 ao acesso a Imigrantes no km 274.

Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta. O SAI está em Operação 2X5. A subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias. Já a descida é realizada pela pista sul da via Anchieta.

Feriado de Carnaval

Desde às 0h de quinta-feira (16), quando se iniciou a contagem, 373 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de 233 mil veículos. Na última hora, desceram 11.500il veículos e subiram mais de 4,3 mil veículos.