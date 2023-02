Atividade de Porto de São Sebastião não foi afetada por chuva, diz Márcio França

21/02/2023 | 11:22



O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou nesta terça-feira, 21, que as atividades do Porto de São Sebastião não foram afetadas pelas chuvas que causaram destruição na cidade e em outros municípios do litoral norte de São Paulo.

Apesar de ser um ativo federal, o porto de São Sebastião é delegado à administração estadual. Na área do ativo está o Terminal de Uso Privado da Petrobras Transportes (Transpetro), chamado de Terminal Aquaviário de São Sebastião.

"Não afetou a questão portuária, porque as chuvas mais graves ficaram para o lado sul, a parte central não sofreu tanto. O porto ontem mesmo (segunda-feira, dia 20) estava apto a funcionar, tem águas mais profundas", disse França em entrevista concedida à GloboNews.