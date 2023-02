Ribeirão Pires promove campanha de doações às vítimas das chuvas no Litoral Norte

Da Redação



21/02/2023 | 10:50



A prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promove campanha de arrecadação de alimentos, roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal e água em garrafa para enviar aos atingidos pelas fortes chuvas no Litoral Norte, sobretudo em São Sebastião. Os donativos podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social, localizada à avenida Francisco Monteiro, 2940, Santa Luzia.

As doações serão encaminhados para o Fundo Social do Estado de São Paulo, que está fazendo a triagem e planejando a logística para que as doações cheguem às pessoas que mais precisam. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone 11 4827-8555.