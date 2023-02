Opera integrará recursos do ChatGPT em seus navegadores; veja mudanças

Da Redação

Do 33Giga



21/02/2023 | 10:55



A Opera, um dos principais desenvolvedores de navegadores do mundo, anunciou a próxima integração de serviços de conteúdo gerado por IA (AIGC) em seus navegadores para PC e dispositivos móveis.

A empresa também está tomando medidas para expandir seu programa de IA existente em AIGC para seus produtos de navegador, notícias e jogos por meio de suas próprias soluções e parcerias novas e existentes.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Novos serviços baseados em IA estão reformulando o que os produtos podem fazer e o que os usuários esperam. O interesse em serviços de IA, por exemplo, aumentou com o ChatGPT recentemente ultrapassando 100 milhões de usuários em tempo recorde. A próxima integração de IA do Opera segue o histórico do navegador de fornecer aos usuários acesso direto às plataformas mais procuradas da Internet, como TikTok, Telegram e WhatsApp.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Vemos o surgimento da Inteligência generativa como o início de um novo futuro no qual os desenvolvedores de aplicativos de consumo, como o Opera, poderão criar experiências em plataformas baseadas em IA“, diz Per Wetterdal, Chefe de Parcerias Estratégicas e ecossistema de IA. “Estamos entusiasmados em ver o rápido lançamento de programas de desenvolvimento para soluções como o Google Bard, por exemplo, e estamos começando a construir e lançar novas experiências em navegação na web que não muito tempo atrás pareciam impossíveis de alcançar.”

Aumentando a experiência do navegador com IA

Opera está planejando adicionar serviços populares de conteúdo gerado por IA à barra lateral do seu navegador. Além disso, a empresa também está trabalhando para aumentar a experiência de navegação com novos recursos que irão interagir com esses novos recursos gerados por IA.

Entre os primeiros recursos a serem testados está um novo botão Shorten na barra de endereço que poderá usar a IA para gerar resumos curtos de qualquer página da web ou artigo.

Os usuários da Web são constantemente inundados por conteúdo em quantidades impossíveis de processar. Com a IA generativa ajudando a criar materiais escritos mais rapidamente, haverá cada vez mais conteúdo.

Além de dar aos seus usuários acesso a serviços de IA como o ChatGPT, a Opera também decidiu olhar para esta oportunidade de outro ângulo e desenvolver uma solução de IA que filtra todo o conteúdo e o resume para os usuários de maneira relevante.

“A Opera acredita que, com as soluções de IA surgindo tanto para geração de texto, imagem e áudio quanto em inúmeras outras formas, estamos à beira de uma nova era de criatividade na Web. É por isso que estamos reformulando o navegador para permitir que nossos usuários aproveitem todos esses recursos e desenvolvam todo o seu potencial da melhor maneira possível”, aponta Krystian Kolondra, vice-presidente executivo de navegadores e jogos para PC da Opera.