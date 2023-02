Carnaval, emoção e polêmica... Confira o que rolou na madrugada do BBB23!

21/02/2023 | 10:11



Depois da conversa de Tadeu Schmidt sobre diversidade religiosa no BBB23, os brothers tiveram o tradicional jogo da discórdia rapidamente na última segunda-feira, dia 20, e foram surpreendidos com um cooler. A pequena festa foi montada para que eles acompanhassem os desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro.

A animação com a notícia foi geral e os participantes curtiram muito com as músicas, as bebidas e os petiscos.

Mas antes da festança começar... Algumas conversas sobre o discurso de Tadeu aconteceram entre os confinados. Cristian pediu para falar com Fred Nicácio:

- Fiquei bem mal e quero entender o que aconteceu. Essa noite, não sei se você passou mal, se aconteceu alguma coisa, mas eu acordei e você estava parado na minha frente, no quarto. Você lembra? Vi você parado, umas duas vezes. Me deu um aperto no peito...

O médico explicou que durante aquela noite foi ao confessionário porque estava com dores e ao voltar ficou meio atordoado por sair de um lugar para um escuro. Cristian então continuou com seu raciocínio, se defendendo depois da fala de Tadeu:

- Me senti meio mal. Não tenho nenhum problema de religião, respeito todas, não estou julgando nada. Às vezes você fala algumas palavras que devem ser da sua religião. Não que eu não me sinta confortável, mas eu não entendo o que é e às vezes fico meio receoso.

Após sua conversa com Cristian, Nicácio afirmou que não entendia a relação da situação com sua religião. Mais tarde o doutor conversou com Marvilla e se disse incrédulo com o que acabou de ouvir.

Ainda repercutindo o assunto e afirmando que não fez nada, Gustavo falou para Cara de Sapato que não desrespeitou a religião de Nicácio.

- Foi um trem que nós falamos, mas ninguém desrespeitou. Estou bem, de boa... A gente estava falando da religião, mas não desrespeitei em nenhum momento. Respeito a religião de cada um. Foi a intenção da pessoa. Não por religião, porque religião respeito todas, já fui em todas. Mas é a intenção da pessoa, não a religião em si. E outra, acredito que Deus é um só. Não tem o que discutir. Respeito, sempre respeitei. Não falei por mal. A gente estava falando de boa, disse o Cowboy relembrando o momento em que ele, Cristian e Key conversaram e causou a polêmica.

Mesmo com a fala de Schmidt, Key não mudou o discurso e afirma que sentiu uma energia diferente de Nicácio, enquanto conversava com Cristian:

- Todo mundo tem uma perspectiva de uma forma e entende de algum jeito. Eu estou muito tranquila, porque é o que eu senti. O que eu vou fazer? Vou enganar meus sentimentos? Quando eu entro em um programa desse aqui, estou disposta a errar o tempo inteiro, senão eu não venho, cara. Posso estar errada, posso ser leiga e não saber disso, posso ter errado de julgar sem saber.

Mc Guimê mudou as conversas da madrugada ao falar de jogo e questionar a visão de Gustavo e Key no game:

- Tem gente achando que eles não estão jogando.

Emoção batendo forte...

Na madrugada, os brothers ficaram emocionados pelos desfiles e também por lembrarem dos entes queridos. Cara de Sapato chorou ao relembrar o amigo com quem passava o Carnaval todo ano e que morreu em agosto de 2022.

Já Key chorou pensando na família e falou para Gustavo que tem muito medo de decepcioná-los. Assim como Bruna Griphao, que contou uma história familiar sobre a folia e se emocionou.

Treta por uma porta...

Domitilia acordou assustada e brigou com a jogadora de vôlei por ela ter batido a porta do quarto fundo do mar muito forte, enquanto a miss estava dormindo. Key bateu boca com a modelo e afirmou que os outros também fazem barulho e por isso vai continuar.