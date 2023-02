Anitta homenageia guerreira em look para o Carnaval de Minas Gerais, veja!

21/02/2023 | 10:11



Assim como a grande maioria dos artistas que estão em alta, Anitta está com a agenda super apertada durante o Carnaval - é um show atrás do outro. E durante a última segunda-feira, dia 20, a cantora se apresentou em Minas Gerais no Bloco do Urso, fazendo uma homenagem à guerreira Tômiris Cita.

Para quem não sabe, a guerreira homenageada foi na verdade uma princesa que reinou sobre os masságetas - uma confederação de pastores nômades da Ásia Central. O nome dela se tornou conhecido quando derrotou e matou o persa Ciro, um grande fundador de um Império.

Em um comunicado enviado para a imprensa, a cantora explicou que a roupa faz parte da série Mulheres Guerreiras, que é um projeto que reúne 16 criações da estilista Clara Lima com a ideia de enfatizar figuras femininas durante as apresentações de Anitta no Carnaval.