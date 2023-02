Lore Improta teve que tomar injeção antes de entrar na Sapucaí

21/02/2023 | 10:11



Lore Improta, esposa de Léo Santana, já tinha ido anteriormente até as redes sociais falar que estava super ansiosa e emotiva para entrar na avenida.

E na última segunda-feira, dia 20, ela teve até que tomar uma injeção antes do desfile da Viradouro, porque sofre com fortes dores no pé, segundo o jornal Metrópoles.

Mesmo com os perrengues, a dançarina defendeu a escola de samba e simplesmente arrasou desde o momento que subiu no salto até passar pela faixa amarela do fim do circuito.