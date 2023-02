Charge - 21 de fevereiro de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



21/02/2023 | 09:35



As mortes por causa das chuvas no Litoral Norte já chegaram a 40 pessoas – 39 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Dentre elas, duas crianças de Santo André. Eduardo Lionel Cristã, de 11 anos, e Dandara Vida Cazé, de 10, eram primos e estavam com a família na Vila do Sahy. O número de desaparecidos já contabiliza 40 moradores de São Sebastião, sendo 36 da Barra do Sahy e outros quatro de Juquehy. Além das duas cidades que registraram mortes, o Governo Federal decretou estado de calamidade em Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá e Ilhabela. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou luto oficial de três dias.