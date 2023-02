Flamengo joga por título para esquecer vexame do Mundial

21/02/2023 | 09:15



De um lado, um time visitante que tenta inaugurar a "era Vítor Pereira" com um título após o baque do vice da Supercopa e também o pífio terceiro lugar no Mundial de Clubes. Do outro, uma equipe movida pelo espírito de revanche contra os cariocas, e embalada pela recente conquista da Supercopa do Equador.

É nessa atmosfera que Flamengo e Independiente del Valle iniciam a disputa da Recopa Sul-Americana, às 21h30 de hoje, no Equador, em busca de uma estabilidade para o restante da temporada 2023. O duelo de volta, no Rio de Janeiro, está marcado para o dia 28.

Após encerrar 2022 com a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, a diretoria paga o preço da troca de comando que trouxe Vitor Pereira. A aposta no treinador português transformou o clube em uma panela de pressão.