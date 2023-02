José Loreto comenta sobre rumores de ficada com Jade Picon em camarote na Sapucaí

21/02/2023 | 09:11



O que se faz no Carnaval, fica no Carnaval? Parece que não. Isso porque rumores de que José Loreto e Jade Picon teriam trocado beijos em um camarote da Marquês de Sapucaí começaram a circular por aí. Diante do bafafá, o ator, que terminou recentemente o namoro com Rafa Kalimann, decidiu dar a sua versão dos fatos.

Somos amigos, disse ao jornal Metrópoles.

Sem dar mais explicações, Loreto não alimentou os boatos. Na mesma noite, ele ainda desfilou pela Portela e ostentou um modelito azul com chapéu.