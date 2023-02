Principal carro da Beija-Flor pega fogo ainda na Sapucaí

21/02/2023 | 09:11



Todo mundo sabe do o empenho que as integrantes das escolas de samba têm durante todo o ano para entregar no desfile de Carnaval uma apresentação única e inesquecível. Mas muitas vezes alguns imprevistos acabam acontecendo.

Antes mesmo de entrar na Sapucaí, o carro abre-alas - o mais importante de todos - da Beija-Flor acabou dando um susto imenso em todo mundo porque pegou fogo.

De acordo com informações da Globo, a chama teria sido controlada bem rapidamente e, apesar do susto, o destaque do carro que estava na parte superior foi içado e retirado sem nenhum ferimento. Depois disso, o carro entrou todo apagado na avenida.

Mesmo com esse grande imprevisto, Neguinho e Ludmilla não deixaram a peteca cair e colocaram todo mundo para cantar o tempo inteiro no desfile.