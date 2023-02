Tadeu Schmidt faz discurso contra intolerância religiosa sofrida por Fred Nicácio

21/02/2023 | 09:10



Nesta segunda-feira, dia 20, Cristian, Gustavo Benedeti e Key ganharam espaço na web ao criticarem a religião de Fred Nicácio. Os participantes do BBB23 estavam conversando sobre a crença do médico e chegaram a confessar que ficaram com medo da prece que Fred fez antes de dormir.

Por conta dessas atitudes, a equipe do médico decidiu se pronunciar sobre o ocorrido. Para isso, eles publicaram o vídeo da conversa dos três participantes e deixaram bem claro que irão acionar a Justiça.

O programa desta segunda-feira, dia 20, começou com Tadeu Schmidt revisando as cenas e comentando como a situação foi inadmissível. O apresentador entrou ao vivo para revelar a casa que os brothers vão poder assistir o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro após o programa, e de forma sutil, comentou sobre a diversidade religiosa presente na casa.

- Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa? Aqui tem católico, evangélico, gente acredita em tudo, tem gente que acredita em tudo, tem gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica. Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo, né? Todas as religiões tem o nosso respeito, todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior do que as outras, não tem religião do bem, não tem religião do mal, todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração, é assim no Brasil e é assim no BBB.

