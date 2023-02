Corinthians quer marcar gols no início dos jogos para vencer

21/02/2023 | 09:13



O técnico Fernando Lázaro revelou que o Corinthians vem buscando marcar gols no início das partidas. Nos últimos dois jogos, o time conseguiu marcar antes dos 10 dez minutos. Neste domingo, o time superou o Mirassol, por 3 a 0, na Neo Química Arena abrindo o placar logo aos 9 minutos com Róger Guedes. No empate diante do Palmeiras por 2 a 2, na semana passada, o mesmo atacante abriu o placar aos 8 da etapa inicial.

Sobre a escalação nos próximos jogos, como no clássico diante do Santos, domingo, na Vila, o treinador também comentou as disputas no meio-campo, entre Giuliano e Du Queiroz e também entre Fausto Vera e Roni. Nos últimos dois jogos, Giuliano somou boas atuações. "O time está se mostrando. As etapas não são definitivas. O Fausto teve uma intercorrência e o Roni teve a oportunidade e seguiu".