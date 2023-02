São Paulo busca vitória fora de casa para ter a sua classificação

Da ABr



21/02/2023 | 09:05



O São Bento e o São Paulo fazem, às 19h30 de hoje, a última partida da décima rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no Interior do Estado.

Se o Tricolor vencer o confronto, garante a sua classificação para as Quartas de Final do torneio. Será o segundo grande time junto com o Palmeiras, que já está confirmado para essa fase.

O São Paulo está na liderança do Grupo B com 17 pontos somados. O clube liderado pelo técnico Rogério Ceni vem de goleada por 5 a 1 contra a Inter de Limeira. Bastante embalado por ter aplicado uma das maiores goleadas do campeonato junto com o São Bernardo FC (o time do Grande ABC fez o mesmo placar contra o Guarani), o time do Morumbi quer conquistar essa vitória mesmo sendo fora de casa.

Quanto a uma possível escalação, Rogério Ceni terá o retorno de Luciano, que cumpriu suspensão no último jogo. Entretanto, quanto aos lesionados, nenhuma volta ainda é certa. Para evitar maiores desgastes, a intenção é que o treinador opte por um time misto.

Neste contexto, algumas novidades devem surgir para a partida fora de casa. Entre elas, a presença de Pablo Maia improvisado como zagueiro - assim como aconteceu contra a Inter de Limeira, quando foi autor de um dos gols. A ideia é evitar mais lesões ainda no setor, tendo em vista que somente Beraldo e Alan Franco estão disponíveis. O argentino, por sua vez, se queixou de dores nos últimos jogos. Além disso, Luan também deve ser titular.

Quanto ao São Bento, ocupa a segunda colocação do grupo C, com nove pontos somados. A equipe vem de uma derrota recente para o Botafogo-SP, por 1 a 0. Além de Caio Hila e Marquinhos, o Azulão pode ter um novo desfalque: o meia Neto Paraíba.