Enfermeiro do Samu de São Bernardo organiza posto para ajudar vítimas em São Sebastião

Beatriz Mirelle



21/02/2023 | 08:20



As mortes por causa das chuvas no Litoral Norte já chegaram a 40 pessoas – 39 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Dentre elas, duas crianças de Santo André. Eduardo Lionel Cristã, de 11 anos, e Dandara Vida Cazé, de 10, eram primos e estavam com a família na Vila do Sahy. O número de desaparecidos já contabiliza 40 moradores de São Sebastião, sendo 36 da Barra do Sahy e outros quatro de Juquehy. Além das duas cidades que registraram mortes, o Governo Federal decretou estado de calamidade em Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá e Ilhabela. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou luto oficial de três dias.

Em São Sebastião, cidade mais afetada pelo temporal, são 1.730 desalojados e 766 desabrigados, segundo o Governo do Estado de São Paulo. As equipes de ajuda já contam com mais de 600 pessoas, sendo uma delas o enfermeiro Fábio dos Santos, 42 anos, do Samu de São Bernardo, que organizou um posto de saúde em uma escola para garantir que as vítimas ficassem estáveis até a chegada da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Ele é morador do Capão Redondo, na Capital, e decidiu passar o Carnaval em São Sebastião com a família. De acordo com Santos, a garoa começou no sábado (18) à tarde e piorou por volta das 20h. “A chuva ficou muito forte à noite. Foi fora do normal. Ventou demais e o volume de água estava bem alto. A tempestade durou a madrugada inteira.” Para ele, por volta das 1h, a situação piorou pelo aumento do nível do mar. “Estou entre a Barra do Sahy e a Praia da Baleia. Quando acordamos, a cidade estava irreconhecível. Toda alagada. Meu carro, que estava na garagem, ficou inundado.”

Logo pela manhã, ele e a mulher Vilma Ferreira, 42, que também é enfermeira, souberam dos deslizamentos em uma comunidade vizinha do lugar que estavam e decidiram prestar apoio às vítimas em uma escola administrada pelo Instituto Verdescola. “Chegamos no domingo por volta das 10h. Era uma situação caótica. Encontramos apenas uma enfermeira para lidar com várias pessoas.”

Na tentativa de amenizar a situação, Santos montou um posto médico no local. Ele usou as técnicas de IMV (Incidente com Múltiplas Vítimas) do Samu. O primeiro passo foi classificar o estado de cada pessoa entre verde (leve), amarelo (moderado) e vermelho (grave). Como não havia equipamentos para essa separação, a divisão foi feita por sala. Assim, em cada ambiente da escola estava um tipo de paciente. “Em três salas trancadas, fiscalizadas por apoiadores da ONG, ficaram os óbitos. Chegaram outros voluntários, como médicos, psicólogos, bombeiros, e uma equipe foi até a UBS (Unidades Básicas de Saúde) mais próxima para buscar luva, medicamento, cilindro de oxigênio. Realizamos o serviço até as entidades com recursos maiores chegarem ao local, como o Samu e a Defesa Civil. Era impossível por terra, porque haviam caído barreiras nas pistas de acesso dessa região. Estávamos ilhados. Nesse momento, tivemos até que improvisar um colar cervical com caixa de papelão.”

Depois de doze horas de trabalho, a equipe de voluntários conseguiu transferir todas as vítimas para os hospitais de referência em Boiçucanga e Caraguatatuba. “As 35 mortes contabilizadas (até o começo da tarde desta segunda) aqui foram de pessoas que já chegaram sem vida. Quando você vive um momento como esse, só pensa em ajudar. É minha obrigação como ser humano e como enfermeiro emergencista”, destaca Santos.

Em São Sebastião, as doações para ajudar as vítimas das tempestades são promovidas pelo Instituto Verdescola e Instituto Conservação Costeira. Até o momento, 80 pessoas foram abrigadas por essas entidades na Avenida Marginal, 44, Praia Barra do Sahy. Eles precisam de doações de colchão, lençol, toalha, luvas de látex, algodão, álcool 70%, copos descartáveis, talheres, filtro de café, comidas, como legumes, frutas e macarrão, e produtos de higiene. O e-mail verdescola@verdescola.org.br é a chave-Pix para doação.

A Caixa também anunciou que vai liberar o saque do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) por calamidade em Bertioga, Guarujá, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião. Assim, o trabalhador pode utilizar o saldo em caso de desastre natural no local onde mora sem precisar ir presencialmente a uma agência bancária solicitar o serviço.