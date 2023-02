Ex-namorados, Bruna Marquezine é vista conversando no pé do ouvido de Enzo Celulari

21/02/2023 | 08:11



Bruna Marquezine e Enzo Celulari já viveram um romance anteriormente, que terminou em meados de 2021, mas que fez a cabeça dos fãs, lembra? Pois durante as noites de desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, na Sapucaí, os dois foram vistos conversando bem de pertinho um do outro, reacendendo a chama dos internautas de que eles ainda podem voltar um dia.

Nas imagens, primeiro o filho de Edson Celulari e Claudia Raia aparece um pouco mais afastado ao fundo, enquanto a atriz simplesmente brilha ao passar com seu look animal print na madrugada da última segunda-feira, dia 20.

Na madrugada seguinte, desta terça-feira, dia 21, os dois já são vistos conversando no pé do ouvido em um dos camarotes. Agora os fãs do casal estão torcendo para um possível retorno do relacionamento deles. Será?

Vale lembrar que muitos casais são desfeitos antes mesmo do Carnaval começar, mas, por outro lado, alguns até podem ser retomados durante os dias de folia.