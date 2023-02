Bolsas da Ásia fecham mistas, com liquidez reduzida após feriado nos EUA

21/02/2023 | 07:02



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, 21, influenciadas por fatores locais e em dia de liquidez reduzida, após os mercados dos EUA permanecerem fechados na segunda-feira, 20, em função do feriado do Dia dos Presidentes.

Em Tóquio, o índice Nikkei teve baixa de 0,21%, a 27.473,10 pontos, após pesquisa mostrar que o PMI industrial do Japão caiu para 47,4 em fevereiro, atingindo o menor nível em mais de dois anos.

Já o Hang Seng recuou 1,71% em Hong Kong, a 20.529,49 pontos, pressionado por ações de tecnologia.

Na China continental, por outro lado, os negócios foram marcados por ganhos modestos. O Xangai Composto subiu 0,49%, a 3.306,52 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,19%, a 2.165,77 pontos.

Ações de telecomunicações chinesas lideraram os ganhos, dando continuidade a um rali de segunda-feira, após notícias do fim de semana de que a China Telecom está desenvolvendo um "chatbot", software de diálogo baseado em inteligência artificial. O papel da China Telecom teve alta de 2,5% e o da China Mobile saltou 3,4%.

Também mostraram desempenho positivo ações do setor imobiliário chinês, após Pequim anunciar no fim de segunda-feira que irá lançar um programa piloto para fundos de investimento em private equity imobiliário.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve leve alta de 0,16% em Seul, a 2.458,96 pontos, com a ajuda de ações das indústrias de construção e siderúrgica, enquanto o Taiex apresentou ganho marginal de 0,07% em Taiwan, a 15.563,00 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho após ata de política monetária confirmar que o banco central da Austrália (RBA) prevê mais altas de juros. O S&P/ASX 200 caiu 0,21% em Sydney, a 7.336,30 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.