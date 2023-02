TST abre edital para cadeiras de R$ 6 mil

21/02/2023 | 07:01



O Tribunal Superior do Trabalhou (TST) publicou um edital de registro de preços para a compra de 20 cadeiras giratórias executivas, com o custo unitário de R$ 6.181,64. O valor total estimado do certame, registrado no Diário Oficial da União da quinta-feira passada, é de R$ 123.632,80.

As cadeiras a serem compradas pela Corte vão substituir as usadas por ministros nos gabinetes e nas salas de sessões. Segundo a justificativa de documentos anexados ao edital, os móveis atuais, "além de serem antigas, não possuem a ergonomia que proporcione um conforto maior após horas de uso".

CONFORTO

Agora a Corte quer equipamentos com espaldar alto, além de assento e encosto em tela. A marca de referência citada no edital é a Flexform, modelo Flextropic ou similar.

A abertura da sessão pública do pregão será no dia 2 de março, às 14h30. A empresa que oferecer o menor preço terá de apresentar uma amostra da cadeira, que deverá ser aprovada pelo Tribunal.

Após a realização do certame, o prazo para entrega dos produtos é de, no máximo, 40 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho pela empresa a ser contratada. Ainda de acordo com o edital, a garantia deverá ser de no mínimo sete anos, a partir da entrega definitiva.

O Estadão pediu manifestação ao TST por e-mail, mas não obteve resposta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.