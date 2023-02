Santo André na frente de lei aprovada em São Paulo

Da Redação



21/02/2023 | 08:15



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou na sexta-feira (17) legislação que obriga estabelecimentos de atendimento veterinário a notificar a Polícia Civil oyu Delegacia de Proteção Animal em caso de indícios de maus-tratos contra animais, medida que em Santo André já está em vigor desde abril de 2021, por meio de lei de autoria da vereadora Ana Veterinária (União Brasil). “É muito imporrante este trabalho de fiscalização contra quem comete crimes com animais”, disse a parlamentar. Ela também é autoria de lei do ‘cãodomínio’, cujo objetivo é que síndicos ou administradores de Santo André também denunciem maus-tratos a pets nos apartamentos ou áreas comuns.

Solidariedade na dor

Políticos dos mais diversos espectros ideológicos demonstraram solidariedade e consternação pela tragédia no Litoral Noirte. O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) informou locais de doação em São Sebastião e Caraguatatuba; a deputada estadual eleita Ana Carolina Serra (Cidadania) citou as lojas solidárias e o Fundo Social do Estado; e os federais Marcelo Lima (Solidariedade) e Alex Manente (Cidadania) demonstraram pesar pelas vítimas das chuvas.