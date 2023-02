Volks para produção a partir de amanhã em São Bernardo

Da Redação com AE



21/02/2023 | 08:07



A Volkswagen vai parar por dez dias a produção da sua fábrica de São Bernardo, a partir de amanhã, devido à falta de peças enfrentada pela montadora. Com a medida, cerca de 5.000 funcionários dos dois turnos de trabalho entram em férias coletivas no período. Mais de 8.000 mil veículos deixarão de ser produzidos na unidade, segundo estimativas do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

A parada de produção com férias coletivas se estende até o dia 3 de março. Dessa forma, o complexo fabril da Volks no Grande ABC vai paralisar a montagem dos modelos Polo, Nivus, Virtus e Saveiro. Em entrevista recente ao Diário, o diretor Administrativo do sindicato e representante dos trabalhadores na Volks, Wellington Damasceno, destacou que faróis, lâmpadas, barras de direção e outros tipos de componentes eletrônicos estão entre as autopeças em falta nas linhas de produção.

De acordo com o dirigente sindical, existe um gargalo na produção que acontece há alguns meses na fábrica. Sobre a parada, a Volks havia informado que “as férias coletivas aos colaboradores da fábrica Anchieta, em São Bernardo, já estavam programadas desde o ano passado e fazem parte da estratégia de flexibilização nos processos produtivos devido ao fornecimento de componentes”.

Em relação aos veículos que deixarão de ser fabricados, a montadora ressaltou que “não há perda de volume de veículos, uma vez que essa parada já estava programada anteriormente”. Fora a unidade de São Bernardo, a fábrica de São José dos Pinhais (PR) também vai parar a produção no mesmo período.

Já a fábrica de motores de São Carlos, no Interior de São Paulo, está com as atividades suspensas desde ontem. A parada prossegue até 1º de março. A unidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, segue com a produção normal do Polo Track, o sucessor do Gol.

A situação da Volks faz parte de um momento em que o setor vive sinais de acomodação no consumo, junto com os persistentes gargalos nas linhas de produção. Nos últimos meses, houve uma melhora na disponibilidade de componentes eletrônicos, que permitiu aumentar o ritmo de produção, recompor estoques e atender pedidos de locadoras que estavam atrasados. Mas as paralisações mostram que a irregularidade no fornecimento de peças ainda não foi totalmente superada.





GM DE GRAVATAÍ

A GM está com a produção do Onix, seu modelo mais vendido, parada desde 30 de janeiro. Em férias coletivas, os operários só voltam depois do Carnaval, na próxima quinta-feira. A montadora informou que a medida adotada na unidade de Gravataí (RS), onde o modelo é produzido, se deve a modernizações técnicas do processo produtivo.