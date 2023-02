Obras do BRT em São Bernardo começam na Lauro Gomes

Da Redação



21/02/2023 | 07:44



As obras para construção do BRT-ABC, sistema de ônibus de transporte rápido, começaram na avenida Lauro Gomes, em São Bernardo. Nessa segunda-feira (20), equipes interromperam uma das faixas do local para início da construção da pista de concreto armado onde circularão os futuros ônibus elétricos.

O primeiro trecho em obras terá 200 metros de extensão, entre a Avenida Aldino Pinotti (que já está em obras) e a travessa José Setti. Nesse trecho, duas faixas no sentido Capital – São Bernardo, via Rudge Ramos, serão transformadas em mão dupla, com sinalização específica e instalação de balizadores. A liberação dessas faixas ao tráfego, já com mão dupla, deverá ocorrer a partir de quarta-feira (22).

AMPLIAÇÃO

Em aproximadamente 30 dias, as mesmas providências serão adotadas em outro trecho de 350 metros, entre a travessa José Setti e a Rua Luiz Ferreira da Silva. A Fase 1 do projeto compreende um trecho de 1.750 metros de uma das principais avenidas do Grande ABC, ligando o Centro de São Bernardo (Paço Municipal) ao bairro de Rudge Ramos, próximo à divisa com São Caetano. Neste trecho da intervenção haverá remoção do asfalto, drenagem do solo, reforço do muro de contenção do Ribeirão dos Meninos e preparação da sub-base do pavimento.

O BRT-ABC é um modal em via segregada, que atenderá uma demanda inicial estimada em 173 mil passageiros/dia, podendo ser ampliada a qualquer tempo, de acordo com a necessidade.

INTERLIGAÇÃO

Será inteiramente atendido por uma frota de 82 ônibus elétricos fabricados no Brasil pela Eletra, com tecnologia nacional, em parceria com outras importantes empresas, como Mercedes-Benz, WEG e Caio.

O BRT-ABC terá 17,3 km e interligará três terminais: São Bernardo (Paço Municipal), Tamanduateí (Linha 2-Verde do Metrô e Linha 10 Turquesa da CPTM) e Sacomã (Linha 2-Verde do metrô e Expresso Tiradentes). Atenderá diretamente três importantes municípios do Grande ABC (São Bernardo, Santo André e São Caetano), mais Diadema e Mauá (via interligação com o Corredor ABD), além da Capital.

A conclusão da obra e início da operação estão previstos para o segundo semestre de 2024. De acordo com governo paulista, o custo total da obra será de R$ 920 milhões.