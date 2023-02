INMET alerta para chuvas intensas com 'perigo potencial' em SP, Minas e Bahia

20/02/2023 | 17:33



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou nesta segunda-feira, 20, um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como "perigo potencial" que atinge regiões ds Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Segundo o aviso, há um baixa risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nesses locais.

De acordo com o aviso, as chuvas podem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

No comunicado do INMET, entraram no radar de "perigo potencial" as seguintes regiões: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Sul Goiano, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Sul/Sudoeste de Minas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Norte Goiano, Macro Metropolitana Paulista, Araraquara, Extremo Oeste Baiano, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Oriental do Tocantins, Metropolitana de São Paulo, Oeste de Minas, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro Norte Baiano, Assis, Norte de Minas, Centro Sul Baiano, Distrito Federal, Vale do Paraíba Paulista, Litoral Sul Paulista, Sudeste Mato-grossense.

Desastres

Como mostrou o Broadcast, em São Paulo, ao menos 36 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral entre a noite de sábado, 18, e a madrugada de ontem. Somente em São Sebastião são 35 mortes confirmadas pelo governo do Estado de São Paulo - 31 na Barra do Sahy, duas em Juquehy, uma em Camburi e uma em Boiçucanga. Foram registrados, até o momento, mais de 970 desalojados e 747 desabrigados.