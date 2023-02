Carla Diaz se pronuncia sobre rumores de separação: Criam coisas que nunca existiram

20/02/2023 | 17:11



Carla Diaz está curtindo o Carnaval muito bem acompanhada do seu noivo, Felipe Becari! A atriz, de 30 anos de idade, conversou com o Metrópoles sobre a vida pessoal e deu uma breve comentada sobre os comentários maldosos que costuma receber em suas redes sociais.

Sem rodeios, Carla fez questão de falar sobre os rumores do fim do seu noivado:

- Tem gente que gosta de cuidar da vida dos outros, eu fico com a minha, só isso, começou ela, que em seguida explicou o motivo do amado parar de segui-la nas redes:

- É bug do Instagram, essas coisas de redes sociais.

- Eu desativei as minhas redes, aí parei de seguir todo mundo, aí printaram. Estávamos juntos dando risada, emendou Becari.

Sobre os comentários negativos, a atriz falou:

- É muito engraçado, quando um relacionamento se torna público as pessoas se acham no direito de opinar e tá tudo certo, tudo bem, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, mas às vezes criam coisas que nunca existiram. Eu ligo o foda-se mesmo, eu tenho 30 anos de carreira, 30 de idade, vou me importar com o que o povo fala na internet?