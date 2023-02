São Paulo aprimora finalizações e Galoppo revela time 'com gana' por nova vitória

20/02/2023 | 17:04



O São Paulo parece ter embalado de vez na temporada e o sentimento no elenco é o melhor possível, apesar dos desfalques por lesão. Artilheiro do time no ano, com seis gols, um a menos que o corintiano Róger guedes, o argentino Galoppo adotou um discurso ousado e mostrando uma equipe ambiciosa após trabalho de finalizações.

Rogério Ceni sempre disse que o grande problema do São Paulo era não aproveitar as chances criadas. Boa parte dos pontos desperdiçados foi por falta de capricho na hora de concluir as jogadas. Por isso o técnico completa todas as atividades com muitos chutes a gol, o que vem rendendo frutos, e grandes triunfos, como os 5 a 1 contra a Inter de Limeira, os 4 a 1 diante da Portuguesa e os 3 a 1 no Santos.

Antes de encarar o São bento, nesta terça-feira, fora de casa, o treinador apurou a equipe e Galoppo foi incisivo de como será a postura em Sorocaba pelo Campeonato Paulista: ofensiva em busca da vitória que garantirá a vaga às quartas antecipadamente..

"Como toda semana, estamos querendo buscar a vitória. Fizemos um treino de finalização e estamos muito contentes, trabalhando e confiante", afirmou o argentino. "O grupo está muito comprometido, trabalha muito, e estamos com muita gana para trazer os três pontos para casa."

Ceni ainda não terá os laterais Wellington e Orejuela à disposição. Ambos trabalharam corridas no gramado do CT da Barra Funda, ao lado dos atacantes Erison e Deivid, todos sob supervisão dos integrantes da fisioterapia.

Já o zagueiro Diego Costa deu mais um paso para o retorno aos gramados. Ele se uniu ao lateral Igor Vinícius e ao atacante Caio Matheus no processo de transição física.