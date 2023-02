Aos 61 anos de idade, astro de O Resgate do Soldado Ryan está entre a vida e a morte

20/02/2023 | 16:10



Aos 61 anos de idade, o ator Tom Sizemore, conhecido por seu papel em O Resgate do Soldado Ryan, está entre a vida e a morte após sofrer um aneurisma cerebral.

De acordo com os veículos TMZ e Page Six, o empresário do artista afirmou que o estado de saúde de Sizemore é crítico.

- Ele está em condição crítica, é preciso aguardar para compreender a situação. A família dele está acompanhando e no aguardo de novos boletins médicos, disse.

Ainda, segundo a imprensa internacional, o ator sofreu o aneurisma em sua casa, localizada em Los Angeles, e foi encontrado desacordado. Uma pessoa, que não foi identificada, ligou para os serviços de emergência.

Vale pontuar que Sizemore teve problemas relacionados aos seus vícios ao longo da carreira.