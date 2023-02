Lojas Solidárias de Santo André recebem doações para vítimas de temporal no Litoral Norte

Da Redação



20/02/2023 | 15:26



As Lojas Solidárias do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, localizadas nos quatro shoppings da cidade, estão recebendo doações para as vítimas do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo. As fortes chuvas provocaram deslizamentos e enchentes, deixando mortos e desabrigados, principalmente em São Sebastião. A recomendação é que sejam doados itens como roupas, calçados, água potável, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza.

As Lojas Solidárias ficam abertas durante o período de funcionamento dos shoppings. No Carnaval, o horário de atendimento segue esquema especial, que varia de acordo com o dia. As unidades do Shopping ABC (Avenida Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda) e do Atrium Shopping (Avenida Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon) abrem nesta segunda-feira (20), das 10h às 22h; na terça (21), das 14h às 20h; e na quarta (22), das 12h às 22h.

No Grand Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600 - Centro), a Loja Solidária funciona nesta segunda, das 10h às 22h; na terça, das 14h às 20h; e na quarta, das 10h às 22h. No Shoppinho Santo André (Rua Coronel Oliveira Lima, 410 - Centro), a Loja Solidária vai funcionar nesta segunda, das 10h às 18h, e na quarta, das 11h às 19h. O shopping não abre nesta terça-feira.

As doações também podem ser entregues no depósito do Fundo Social de São Paulo, localizado na Avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré.