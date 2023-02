No BBB23, Cristian, Gustavo e Key Alves criticam religião de Fred Nicácio

20/02/2023 | 15:11



Nesta segunda-feira, dia 20, Cristian Vanelli, Gustavo Benedeti e Key Alves ganharam espaço na web ao criticarem a religião de Fred Nicácio. Os participantes do BBB23 estavam conversando sobre a crença do médico e chegaram a confessar que ficaram com medo da prece que Fred fez antes de dormir.

Por conta dessas atitudes, a equipe do médico decidiu se pronunciar sobre o ocorrido. Para isso, eles publicaram o vídeo da conversa dos três participantes e deixaram bem claro que irão acionar a Justiça.

- Eu sei que acordei e ele estava parado na frente da cama de vocês, disse Cristian.

- Eu não sei [o que ele estava fazendo], estou com medo, comentou Key.

Além do comunicado, a equipe de Fred Nicácio também publicou uma nota de repúdio:

A equipe do participante Fred Nicácio vem a público externar indgnação contra falas e comportamentos, principalmente nesta segunda-feira, dia 20, de alguns integrantes do programa Big Brother Brasil 23, relacionados à religião do Fred. Os administradores repudiam veemente a intolerância religiosa praticada contra ele. [...] Medidas cabíveis serão tomadas contra todos os atos de intolerância que Fred Nicácio vem sofrendo dentro e fora do programa.

