Kris Jenner noiva? Fonte próxima à empresária esclarece boatos

20/02/2023 | 15:11



De acordo com o Daily Mail UK, Kris Jenner não tem planos de se casar tão cedo com seu atual namorado, Corey Gamble. No Valentine's Day, dia 14 de fevereiro, Kris, de 67 anos de idade, postou um Stories em seu Instagram que causou curiosidade em muitos de seus seguidores. Na foto, a empresária estava usando um imenso anel com um diamante.

Kris e Corey Gamble, de 42 anos de idade, estão juntos desde 2015. Entretanto, uma fonte próxima a família negou que esse fosse um anúncio de noivado.

Kris não está noiva de Corey e não tem planos de ficar. Ela realmente não precisa se casar com ele porque ela tem exatamente o que quer com ele agora, disse a fonte.