Péricles sobre o Carnaval: É uma festa que chega em todos os lares, pessoas, tribos?

20/02/2023 | 15:10



Animado para o Carnaval, Péricles presenteou os seus fãs com um EP! Intitulado como Pericão Folia, o projeto é um compilado do que representa o carnaval para o músico. Em entrevista ao Correio Braziliense, ele falou sobre o seu estilo de cantar um pouco de tudo:

- Acho que meu estilo é a música! Amo experimentar, sair da zona de conforto, testar novas canções, arranjos? claro, sem nunca abandonar o meu coração que bate mais forte pelo samba e pelo pagode.

Na noite do último domingo, dia 19, o cantor desfilou ao lado de Arlindo Cruz, na escola Império Serrano, do Rio de Janeiro. Sobre o retorno da festa, ele disse:

- É uma mistura de ansiedade, com saudades, com felicidade. São muitos sentimentos à tona. Não vejo a hora de subir ao palco e de cantar em uma das festas mais lindas do nosso país. A expectativa está grande por aqui!.

E, finalizou:

- O carnaval não representa a diversidade. Ele é a diversidade! É uma festa que chega em todos os lares, pessoas, tribos? cada região com alguma particularidade ou ritmos específicos, mas com a mesma essência de reunir as pessoas para cantar, festejar e dançar. E é isso que é o carnaval pra mim, a festa do povo para o povo!