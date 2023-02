6 motivos que fazem do KooApp uma plataforma amigável

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/02/2023 | 14:55



O KooApp está conquistando o coração dos brasileiros. Em poucos meses de operação no País, o aplicativo já conta com milhões de usuários. Isso sem contar que já são mais de 60 milhões de participantes em todo o mundo, a plataforma busca ultrapassar outras redes sociais na esfera do microblog.

Mayank Bidawatka, co-fundador da KooApp, diz que graças ao crescente sucesso entre os brasileiros a mídia indiana se tornou a segunda maior rede social de microblog do mundo. “O que o Brasil precisa hoje é de um espaço seguro, em que as pessoas podem ter discussões saudáveis sem serem atacadas pelos outros. Nós somos a plataforma social mais amigável e segura que existe. Fazemos um registro em torno da toxicidade e contamos com, políticas e processos de moderação de conteúdo muito fortes, que garantem que a desinformação e as notícias falsas sejam tratadas adequadamente”, diz Bidawatka.

Mas por que o KooApp é considerada a rede social mais amigável? A seguir, estão alguns motivos.

1. Segurança

O foco principal do KooApp é o cumprimento das leis de cada país, além da moderação proativa de conteúdo para garantir que não haja notícias falsas, desinformação, discurso de ódio, falsificação de identidade ou nudez na plataforma. Ela construiu muita tecnologia e processos para garantir que isso aconteça de forma proativa.

2. Comunidade não tóxica

A cultura na plataforma é muito amigável. As pessoas discutem os tópicos com respeito. A plataforma oculta comentários tóxicos proativamente para garantir que a comunidade seja mantida a salvo de usuários que tentam causar danos. No app, quando o usuário clica na opção de fazer um comentário, a mensagem “Seja gentil” é exibida na tela, com intuito de relembrar ao público o tipo de atitude apreciado na plataforma.

3. Visão de unir o mundo

A visão do KooApp é unir pessoas ao redor do mundo quebrando as barreiras linguísticas. O aplicativo está disponível em mais de 20 idiomas, incluindo português, inglês, francês, alemão, italiano, indonésio, espanhol, tailandês, vietnamita, coreano, turco e hindi. E não para por aí. Seu recurso Multi Language Kooing permite que os usuários postem mensagens em várias línguas ao mesmo tempo. Isso ajuda os usuários a se comunicarem e se aproximarem de pessoas no globo inteiro, independentemente das barreiras do idioma.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, usa a ferramenta multilíngue para disponibilizar suas postagens em pelo menos cinco idiomas. Isso facilita que personalidades como ele se conectem com o resto do mundo.

4. Transparência

Os algoritmos do KooApp são públicos. O aplicativo é a primeira mídia social relevante a revelar como funcionam seus dados. Isso demonstra um compromisso com a transparência e a neutralidade da plataforma que permite um ambiente seguro e protegido. Os códigos de moderação de conteúdo e estatísticas são publicados mensalmente, a fim de melhorar a transparência de suas atividades. O app ainda conta com uma equipe de conformidade robusta composta por um Compliance Officer, um Resident Complaints Officer e um Nodal Contact Officer, que garante respostas rápidas para quaisquer reclamações apontadas na plataforma.

5. Segurança de dados

KooApp é uma plataforma que leva muito a sério a segurança e a privacidade dos dados dos usuários. Todas as informações de identificação pessoal são criptografadas e armazenadas no país de origem. O aplicativo é uma plataforma transparente e não coleta nenhum dado sem consentimento. Cabe à pessoa definir quanta informação sobre si mesma pode ser divulgada e todos os dados são tratados de acordo com as normas ISO. O app funciona com provedores de serviços em todo o mundo e todos os dados transferidos estão em conformidade com protocolos e proteções padrão.

6. Totalmente gratuito

O KooApp oferece gratuitamente todos os recursos e funcionalidades exclusivas disponibilizados na plataforma para todos os seus usuários.