Chega ao fim o noivado de Hariany e Netto: O motivo só cabe a nós, veja os famosos que terminaram o relacionamento em 2023

20/02/2023 | 14:11



O ano de 2023 nem começou direito e vários famosos já começaram a terminar seus relacionamentos.

Hariany anunciou em suas redes sociais que o seu noivado com Netto chegou ao fim após cinco meses.

"Estou vindo aqui avisar aos meus fãs e a todos que torciam por mim e o Netto que nossa história está se encerrando por aqui. Estou sem chão, me recompondo, não é fácil terminar um relacionamento assim. O motivo só cabe a nós dois, somamos muito um na vida do outro nesse tempo em que estivemos juntos. Eu peço que respeitem o nosso tempo e não especulem o motivo nem algo do tipo? vou seguir minha vida, me recompor, assim como ele também vai seguir a vida dele", disse ela.