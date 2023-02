Filha de Fafá de Belém perde carro e pertences pessoais em enchente

20/02/2023 | 14:11



O Carnaval é sempre banhado por chuvas de verão que refrescam a grande folia brasileira. Porém, desta vez, algumas tragédias aconteceram. Isso porque, nas praias, a tempestade chegou a estragar a festividade de alguns famosos, como o da filha de Fafá de Belém. Mariana Belém usou as redes sociais para mostrar o estrago que as chuvas fizeram em Cambury, litoral norte de São Paulo. A influenciadora contou que acordou com a água dentro do quarto em que estava hospedada.

Ela ainda revelou que, durante a madrugada, a água bateu em seu tornozelo e seus pertences boiaram. Infelizmente, o nível da chuva só aumentou, e o resto de seus itens pessoais foram perdidos, até mesmo o carro.

Contudo, apesar de ter perdido grande parte de suas coisas e saído do hotel apenas de camisola, a filha de Fafá viu o lado positivo da situação. Mariana deixou claro que o mais importante de tudo é que todos estão vivos.

- Perdi o meu carro. Saí só de camisola e bolsa com documentos. Perdi tudo, mas não morri eletrocutada e nem afogada. Material se recupera.