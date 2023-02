Paolla Oliveira se emociona durante desfile na Sapucaí

20/02/2023 | 14:11



Paolla Oliveira, em entrevista à Metrópoles, comentou sobre ser mulher durante o Carnaval. A atriz desabafou sobre como as mulheres são julgadas devido à aparência. Como você acompanhou aqui pelo ESTRELANDO, Paolla postou em suas próprias redes sociais uma série de vídeos falando sobre a pressão que as mulheres sofrem em relação ao seus corpos, principalmente nessa época de folia.

Isso é velho, antigo. A gente tem que caminhar, andar para frente, reconsiderar coisas que a gente falava naturalmente, disse a atriz.

Após desfilar pela Grande Rio, Paolla Oliveira se emocionou enquanto era ovacionada pelos espectadores. De acordo com o Metrópoles, a atriz teve problemas com sua fantasia, e chegou a se desentender com a equipe. Felizmente, o erro foi resolvido rapidamente, e a atriz deu um show na Avenida!