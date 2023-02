Chuvas em SP deixaram 36 mortes, 1.730 desalojados e 766 desabrigados até agora

20/02/2023 | 13:28



O último boletim publicado pelo governo de São Paulo, às 12h54 desta segunda-feira, dia 20, mostrou que as chuvas no Estado já deixaram mais de 1.730 pessoas desalojadas e 766 desabrigadas. Até esse horário, foram contabilizadas 36 mortes, dos quais 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba, ambas cidades do litoral norte do Estado. No boletim registrado pela manhã, eram mais de 970 desalojados e 747 desabrigados. O número de óbitos era o mesmo.

De acordo com o governo paulista, há 14 helicópteros à disposição para o transporte das tropas aos locais de difícil acesso, assim como a remoção de vítimas e corpos.

Mais de 500 pessoas, entre servidores das forças de segurança e resgate do governo do Estado de São Paulo, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da prefeitura municipal de São Sebastião e voluntários, realizam os trabalhos de busca, atendimento e remoção das vítimas.