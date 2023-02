Sabrina Sato escolhe look diferentão para ver os desfiles de Carnaval na Sapucaí

20/02/2023 | 13:11



Ousando cada dia com uma versão diferente sua, Sabrina Sato surpreendeu o público que estava na Marquês de Sapucaí ao surgir com uma roupa diferentona. Segundo o que a apresentadora falou ao O Dia sobre o macacão roxo que estava usando:

- Cada produção de Carnaval é um processo de criação, um projeto que envolve muitos profissionais em volta de um tema, de uma mensagem, de um objetivo.

Ao chegar no camarote, Sabrina falou com os jornalistas e público que estavam lá. A modelo revelou que a roupa era inteira feita de lacres plásticos. Recentemente, a estrela da Gaviões da Fiel virou polêmica após usar a fantasia de um dragão no desfile da agremiação.

Crise no relacionamento...

Enquanto conversava com a imprensa no sambódromo, em que vai desfilar pela Vila Isabel, Sato comentou sobre seu relacionamento com Duda Nagle e negou que os dois estivessem em crise, segundo a Veja.

- Está falando sério? Não existe crise nenhuma

O casal está junto desde 2016 e têm a pequena Zoe juntos. A criança já está com quatro anos de idade.