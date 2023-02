Não gostou da brincadeira? Kate Middleton é ignorada por Príncipe William após dar tapinha no bumbum do marido no meio do BAFTA 2023

20/02/2023 | 13:11



Não sabe brincar, não desce para o play! Ao que parece, Príncipe William não gosta mesmo de quebrar os protocolos reais - nem mesmo durante um momento de descontração com a esposa. No último domingo, dia 19, logo depois de Kate Middleton dar um tapinha no bumbum do primogênito de Rei Charles III no meio do BAFTA 2023, circulou um vídeo na web de William ignorando a duquesa.

Tudo começou quando o casal desfilou pelo tapete vermelho da premiação britânica, que homenageia os melhores artistas e filmes do ano, e Kate deu um tapinha - quase imperceptível - no popô do príncipe, enquanto ele acenava para o público.

Em seguida, Middleton tenta pegar na mão do amado, mas ele ignora o carinho da esposa, chamando a atenção dos internautas.

Não desista, garota! Uma hora você consegue a mãe dele, disse uma seguidora no Twitter.

Eita, constrangedor. Por que ele não segurou a mão dela e acenou com a outra?, escreveu mais uma.

Horrível, sinto muito por ela, disparou a terceira.