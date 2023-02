Rafael Cardoso recebe alta hospitalar após ser internado com celulite infecciosa

20/02/2023 | 13:11



Notícia boa! Após alguns dias internado tratando uma celulite infecciosa, o ator Rafael Cardoso recebeu alta hospitalar no último domingo, dia 22.

Nas redes sociais, o artista compartilhou o vídeo de um amigo que gravou a sua saída. Na gravação é possível ver Rafael saindo com um videogame nos braços:

- Me diz uma coisa, tá liberado?, questionou o tal amigo.

- Já está liberado, respondeu a enfermeira.

Rafael então disse:

- Levando o entretenimento embora. Vou levar para casa porque vou precisar mais disso.

Vale lembrar que o ator teve alta antes do previsto, já que a assessoria informou que ele sairia do hospital no dia 22 de fevereiro.