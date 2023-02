Cintia Dicker marca presença em primeiro evento após nascimento de Aurora

20/02/2023 | 12:11



Cintia Dicker deu à luz Aurora no finalzinho do ano de 2022 e passou por altos e baixos por conta do problema de saúde da pequena - ela foi diagnosticada com gastrosquise (problema que ocasiona a malformação da região gastrointestinal congênita) logo nas primeiras semanas de gestação. Agora, com tudo normalizado e mais calmo, a atriz está aos poucos retomando a vida social.

Por conta disso, a esposa de Pedro Scooby decidiu dar um pulinho no último domingo, dia 19, em um dos camarotes da Sapucaí para acompanhar o primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. Dicker estilizou todo o seu abadá que teve até um detalhe com uma gola.

Vale lembrar que o marido surfista dela não marcou presença porque ele está em Portugal com Dom, Liz e Bem, filhos de Scooby com Luana Piovani.