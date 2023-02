Aston Martin faz acordo e Drugovich também será piloto reserva da McLaren

20/02/2023 | 11:50



As chances de Felipe Drugovich pilotar um carro de Fórmula 1 ao longo da temporada 2023 aumentaram nesta segunda-feira. O brasileiro será reserva da McLaren, mantendo a mesma função em sua equipe, a Aston Martin. O compartilhamento do piloto do Brasil, e também do belga Stoffel Vandoorne, foi confirmado em acordo entre as duas equipes.

"A Aston Martin chegou a um acordo para que a McLaren tenha acesso aos nossos pilotos reservas, Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne, caso eles sejam necessários para a equipe nas primeiras 15 etapas deste ano", anunciou a direção da Aston Martin. O calendário de 2023 conta com 23 corridas.

Na prática, Drugovich vê aumentar suas chances de ir para a pista ao longo da temporada, seja em algum treino livre ou mesmo em caso de necessidade maior, para substituir os titulares tanto da Aston Martin quanto da McLaren. Para tanto, terá a concorrência de Vandoorne e do alemão Mick Schumacher.

O filho do heptacampeão mundial da F-1 também é reserva da McLaren, em outro acordo da equipe para compartilhar pilotos. Mick está ligado inicialmente à Mercedes, que acertou com o time britânico a possibilidade de ceder seu piloto reserva em caso de necessidade.

Esta será a primeira temporada de Drugovich na Fórmula 1. Ele conquistou o posto de reserva da Aston Martin ao se destacar na Fórmula 2, no ano passado. O brasileiro foi campeão com ampla vantagem, ganhando visibilidade na F-1.

Tanto a Aston Martin quanto a McLaren contam com novidades entre seus pilotos titulares para este ano. A primeira terá o espanhol Fernando Alonso formando dupla com o canadense Lance Stroll. A McLaren terá Lando Norris e o estreante australiano Oscar Piastri.