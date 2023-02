Gusttavo Lima compara apresentação em show com prazer sexual, entenda!

20/02/2023 | 11:10



Calma ai, bebê! Gusttavo Lima muitas vezes não tem freio na língua e vive entrando em polêmicas porque não pensa direito no que vai falar, se tornando alvo de críticas. De acordo com o Metrópoles, o cantor acabou fazendo uma declaração durante um show que deixou todo mundo sem entender nada.

Pois é, na noite do último domingo, dia 19, Gusttavo Lima se apresentou no Carnaval de Recife, em Pernambuco, e em meio a tanta empolgação, ele acabou declarando que sua felicidade em estar cantando na cidade era uma sensação parecida com um prazer sexual. Eita!

- Cantar no Carnaval Boa Viagem é quase um prazer sexual. Me divirto muito!

Mas essa não é a primeira vez que o cantor faz esse tipo de comparação, sendo que durante as lives da pandemia causada pela Covid-19 ele também comentou que era quase um prazer sexual estar comandando um determinado show. Seria então o novo bordão do embaixador?