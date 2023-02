Tarcísio se reúne com Lula em São Sebastião após desastres provocados por chuvas

20/02/2023 | 10:59



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no município de São Sebastião, atingido pelas fortes chuvas registradas no Estado. O encontro estava marcado para as 10h30 desta segunda-feira, 20. O encontro acontecerá no Teatro Municipal de São Sebastião, atual sede do gabinete de gerenciamento das ações de resgate e salvamento de vítimas no litoral norte paulista. Na sequência, haverá atendimento à imprensa. Pela agenda do presidente divulgada à imprensa, Lula, acompanhado por ministros, chegou por volta de 10h a São José dos Campos, no Vale do Paraíba para fazer um sobrevoo na região do litoral norte do Estado.