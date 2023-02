Bundesbank: inflação da Alemanha atingiu pico; núcleo deve desacelerar aos poucos

20/02/2023 | 10:25



A inflação na Alemanha já atingiu o pico, mas seu núcleo deverá desacelerar apenas lentamente nos próximos meses, segundo avaliação do Bundesbank, como é conhecido o banco central alemão. Em relatório mensal divulgado nesta segunda-feira, o Bundesbank diz que a perspectiva para a economia alemã no curto prazo é mais favorável do que há alguns meses, embora as pressões de preços ainda persistam. O Bundesbank avalia que é preciso observar como a dinâmica dos salários irá influenciar a perspectiva mais adiante, mas ressalta que se as pressões inflacionárias forem mais resistentes do que o previsto, haverá efeitos negativos na economia alemã.