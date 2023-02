Fred Nicácio critica Bruna Griphao, Fred Desimpedidos revela crush... Confira o que rolou na madrugada do BBB23

20/02/2023 | 10:10



Após a formação do paredão, que conta com Cristian, Fred Desimpedidos e Ricardo, no último domingo, dia 19, os brothers soltaram o verbo sobre os concorrentes. Sem brigas, os grupinhos da casa mais vigiada do Brasil decidiram que era o momento para criticar os outros participantes.

Fred Nicácio desatou a falar sobre Bruna Griphao. O médico afirmou para Domitila, Key Alves e Sarah Aline que a atriz se faz de vítima:

- Ela se apaixona por quem bate nela. É isso que ela gosta.

Ele também a chamou por um termo capacitista e logo se desculpou com o público:

- Desculpa, retardada não. Isso é capacitismo. Mas que garota perturbada.

Em outra rodinha, Key Alves também conversou com Cezar Black e Gustavo. O cowboy contou o que acha de Guimê e disse que o rapper só não saiu porque foi para o paredão com Paula:

- No meu coração, se ele pingar no Paredão... Ele só não saiu porque estava com a Paula.

Já do outro lado do jogo, Fred Desimpedidos, que foi emparedado pela prova do líder, falou sobre Domitilia. A miss, que saiu do paredão na prova bate-volta, não está agradando o brother:

- Meu coração entende o dela. Entendo que ela torceu para mim. Mas minhas ideias não batem com as dela.

O jornalista contou que se sentiu pressionado com algumas falas de Domitila:

- Eu fico acuado, eu ia colocar ela no monstro. Só que aí ela passou dois dias falando: sonhei que você vai ganhar o anjo. Caraca a mina falou que eu ia ganhar, como é que eu vou colocar ela sabe. Qualquer coisa que eu fizer com ela eu vou me sentir culpado.

O brother também contou para Larissa e Amanda que tem um crush em uma artista: uma das atrizes que fez a primeira versão de Chiquititas. Fred revelou que ainda segue a artista, que fazia Vivi, a Renata Del Bianco.